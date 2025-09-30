OPORTUNIDADE

Empresa de energia oferece 270 vagas de capacitação profissional na Chapada Diamantina

Até o final do ano, serão realizados 13 cursos de formação na região

Donaldson Gomes

30 de setembro de 2025

Programa mantido por empresa de energia já formou quase 300 pessoas Crédito: Divulgação

A PAE Brasil está realizando até o mês de dezembro a terceira etapa do PAE Capacita, um programa de qualificação profissional em parceria com o Senai e com as prefeituras de Novo Horizonte, Boninal, Ibitiara e Piatã, no entorno do Complexo Eólico Novo Horizonte, empreendimento que a empresa inaugurou em 2024 na região da Chapada Diamantina para geração de energia renovável. No total, serão oferecidos 13 cursos e 270 novas vagas gratuitas, incluindo vagas exclusivas para mulheres.

Desde sua criação em 2023, o programa formou 295 pessoas em cursos profissionalizantes com o objetivo de preparar os interessados para o mercado de trabalho e fortalecer o desenvolvimento local. Em parceria com os representantes das comunidades locais, o PAE Capacita oferece cursos de acordo com as demandas da região, considerando a rotina dos alunos. Em julho, teve início o primeiro curso dessa nova fase, a formação de Auxiliar Administrativo, com carga horária de 160 horas, no bairro Brejo Luiza de Brito e em Novo Horizonte.

Recentemente, em setembro, foram iniciados os cursos de Eletricista Industrial nas comunidades de Santa Quitéria, em Ibitiara, e Lagoão, em Boninal, além dos cursos de Design Gráfico Digital na comunidade de Cruzes, em Piatã. Para outubro, estão com inscrições abertas os cursos de Operador de trator agrícola, no Povoado Capão do Brejo, em Novo Horizonte e Fabricação de Doces e Compotas, no Povoado de Pinga, Boninal. Além disso, outros seis cursos serão oferecidos até dezembro deste ano.

A formação concede certificado do SENAI aos alunos ao final do curso, o que pode abrir um amplo leque de oportunidades no mercado de trabalho local e regional. Alguns formados, por exemplo, foram empregados no próprio setor energético, enquanto outros utilizaram o conhecimento adquirido para empreender. É o caso de Jucélia Santos, associada da Agroindústria Vale do Alho e representante da Comunidade Alto do Brejo na Comissão de Acompanhamento do Empreendimento (CAE), organizada pela PAE Brasil.

Em 2024, Jucélia participou do curso de Produção de Doces e Conservas junto com outras colaboradoras da agroindústria, e a partir daí ampliou a produção, que inicialmente se concentrava na comercialização de alho e seus derivados, para mais de seis variedades de geleias e doces. Hoje seus produtos já chegam aos mercados da região da Chapada Diamantina e a outras cidades como Vitória da Conquista, Luiz Eduardo Magalhães e Salvador.