OPORTUNIDADE

Empresa de Salvador realiza mutirão para preencher 300 vagas; veja como participar

Seleção será realizada neste sábado (11)

Cerca de 300 vagas serão preenchidas neste sábado (11) pela empresa TEL Centro de Contatos. O mutirão será realizado no bairro do Comércio, na sede da empresa. As oportunidades são para o cargo de operador de telemarketing.