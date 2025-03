OPORTUNIDADE

Empresa oferece 400 vagas de atendimento em Salvador; saiba como se candidatar

Empresa oferece benefícios como auxílio creche, vale-transporte, vale-alimentação, assistência médica e odontológica

A empresa TEL Centro de Contatos está com 400 vagas em aberto para residentes de Salvador, Lauro de Freitas ou Simões Filho. As oportunidades são para o cargo de Operador de Telemarketing Ativo e Receptivo e as candidaturas são feitas por meio da internet. >