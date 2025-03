TRADIÇÃO

Martagão Gesteira é responsável por mais da metade das cirurgias oncológicas pediátricas na Bahia

Hospital completa 60 anos em 2025

Maysa Polcri

Publicado em 13 de março de 2025 às 11:09

Hospital Martagão Gesteira Crédito: Ascom/Hospital Martagão Gesteira

O Hospital Martagão Gesteira, em Salvador, completa 60 anos em 2025. Com 189 leitos, o Martagão, hospital idealizado pelo pediatra Álvaro Bahia, é um dos maiores exclusivamente pediátricos do Norte e Nordeste, com destaque para áreas de alta complexidade como neurologia, cardiologia e oncologia.>

O Martagão foi responsável por mais da metade (66,7%) das cirurgias oncológicas em pacientes de 0 a 14 anos, no estado da Bahia, em 2014. A unidade responde ainda por 47,9% dos tratamentos oncológicos, por 43,1% das cirurgias cardíacas e por 17,6% das cirurgias neurológicas. >

São realizados, em média, mais de 500 mil atendimentos, em 27 especialidades médicas. No ano passado, o Martagão obteve mais um reconhecimento da sua importância para o SUS do estado. O Hospital foi acreditado com a certificação Nível 1 da Organização Nacional de Acreditação (ONA), que avalia aspectos como segurança do paciente e qualidade assistencial. >

Atualmente, o hospital luta para reequilibrar seus contratos e credenciamentos com o Poder Público, devido à crise financeira. Em novembro do ano passado, a empresa responsável pela UTI cardiológica anunciou o fim da prestação de serviços após impasse com o Governo do Estado. >

A trajetória da unidade está ligada, conta o superintendente da Liga Álvaro Bahia (mantenedora do Martagão), Carlos Emanuel Melo, a dois aspectos principais: a adesão inegociável ao propósito da Liga e a capacidade de superação.>