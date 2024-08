TEIXEIRA DE FREITAS

Empresário é preso com 38 kg de maconha na geladeira na Bahia

Investigação iniciou-se com uma mulher encontrada com drogas, em novembro de 2023

Um empresário de Teixeira de Freitas, no litoral sul da Bahia, foi preso em flagrante nesta sexta-feira (30), após 38 kg de maconha serem encontrados em uma geladeira de sua residência. As drogas foram encontradas no bairro Monte Castelo.