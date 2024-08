OPERAÇÃO BASTILHA

MP faz operação contra comunicação ilegal de policiais presos no Batalhão de Choque

No Batalhão de Choque, estão custodiados policiais militares que cumprem prisão provisória ou definitiva. Segundo o MP, a operação é esforço das instituições da área de segurança pública para conter o crime organizado dentro das prisões e proteger a integridade dos processos judiciais. Ela visa também reforçar as normas de segurança do local para evitar a entrada de objetos proibidos.

A operação foi deflagrada pelo MP, por meio do Grupo de Atuação Especial de Combate às Organizações Criminosas e Investigações Criminais (Gaeco), do Grupo de Atuação Especial de Execução Penal (Gaep) e do Grupo de Atuação Especial Operacional de Segurança Pública (Geosp), com o apoio da 6ª Promotoria de Justiça de Lauro de Freitas. A ação contou também com a participação da Corregedoria da Polícia Militar, e da Secretaria de Administração Penitenciária da Bahia (Seap), por meio do Grupo Especial de Operações Prisionais (Geop), da Polícia Penal, da Central de Monitoração Eletrônica de Pessoas (Cmep), da Coordenação de Monitoramento e Avaliação do Sistema Prisional, além do Batalhão de Choque.