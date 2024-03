SEMANA SANTA

Encontro de Jesus com Nossa Senhora durante a Via Sacra é celebrado na Procissão do Encontro

Caminhada aconteceu na tarde desta quarta-feira (27) no Pelourinho

Gilberto Barbosa

Publicado em 27 de março de 2024 às 17:13

Imagem do Senhor Bom Jesus dos Passos Crédito: Marina Silva/CORREIO

O encontro de Jesus com Nossa Senhora durante o caminho até o calvário foi celebrado durante a Procissão do Encontro, realizada no início da tarde desta quarta-feira (27), no Centro Histórico de Salvador. As sete primeiras etapas da Via Sacra, o trajeto percorrido por Cristo carregando a cruz, foram representadas na caminhada.

A celebração começou com uma missa realizada na Igreja Nossa Senhora da Ajuda, na Rua Chile. Pouco depois das 13h30, a imagem do Senhor Bom Jesus dos Passos saiu em direção à Igreja São Domingos de Gusmão, no Largo Terreiro de Jesus, onde encontrou a imagem de Nossa Senhora das Dores.

"Nós celebramos esse momento, do encontro de Nossa Senhora com o seu filho sofrido, e ela sofrendo a perda do próprio filho. Não celebramos a dor ou o sofrimento, mas a esperança, a ressurreição e a transformação. As imagens se encontram para nos dizer que não percamos a fé, e que tudo pode melhorar quando a gente acredita em Deus" afirmou o capelão da igreja, Padre João Batista.

Parte dos fiéis seguiu agarrado à imagem do Senhor Bom Jesus dos Passos durante o percurso. Uma delas foi a auxiliar de serviços gerais Jussara Santana. Natural de São Paulo, ela está em Salvador a passeio com o filho e foi à missa quando soube da procissão.

"Eu senti uma necessidade muito forte de colocar a minha cruz na cruz do nosso Senhor dos Passos. Eu sinto a presença viva do Cristo aqui e vim para buscar o meu milagre. Eu tenho um outro filho que é dependente químico há mais de 19 anos, e creio que quando eu chegar em casa, ele vai me dizer que parou", contou.

Essa é a segunda vez que a lojista Fernanda Brandão, 38 anos, acompanha a caminhada. Ela foi para a cerimônia com a família e destacou a importância de introduzir os filhos nos ritos católicos. “A gente veio repetir a via dolorosa que Jesus fez naquele tempo. O seu sacrifício não é um mero simbolismo e não foi em vão. Todo dia ele se sacrifica por nós e o que fazemos por ele? Essa é uma reflexão que eu tento passar para as crianças”, afirmou.

O encontro com Nossa Senhora das Dores representou a quarta etapa da Via Sacra. Antes, os fiéis pararam em frente à Câmara Municipal, a Igreja da Misericórdia e a Praça da Cruz Caída para prestar as orações referentes às três etapas anteriores.

O auxiliar administrativo Cristian Miguez fez a locução durante o trajeto. Ele participa da procissão há 10 anos e destaca a importância de viver a época da Semana Santa enquanto praticante da religião. “Nesses dias nós vamos meditar nesse espaço de Jesus. Com a imagem do Senhor dos Passos, recordar os passos que ele deu, e continua dando na nossa vida, para nos alcançar a salvação. Que a gente possa também, no caminho da nossa vida, encontrar aqueles que sofrem, também ter um olhar de caridade, de compaixão com os nossos irmãos”.

O advogado Filiphe Matheus, 27 anos, foi um dos fiéis que ajudou a levar a imagem pelo Centro Histórico. Ele foi pelo terceiro ano seguido à cerimônia. "Cada ano que passa é uma força cada vez maior, porque a gente tem um contato mais ainda consagrado. É um momento de gratidão e de penitência para que nós comecemos a refletir o nosso dia a dia nas suas ações e buscar o melhor possível para seguir a Deus", disse.