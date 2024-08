TRÂNSITO

‘Enem dos Concursos’: confira a operação especial para Salvador

Os candidatos que vão fazer as provas do Concurso Nacional Unificado, que acontece neste domingo (18), vão contar com uma operação especial de transporte para chegar aos locais de prova. O chamado “Enem dos Concursos” terá as provas realizadas nos dois turnos, com abertura dos portões às 7h30 e fechamento às 8h30.