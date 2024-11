ATENÇÃO

Enem: portões dos locais de prova são abertos

Fechamento será às 13h

Os portões dos locais de provas para a aplicação do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), acabaram de ser abertos. No Colégio Central, no centro da cidade, os estudantes já faziam fila na entrada da instituição para acessar a escola. Na Bahia são 449.528 candidatos inscritos.