ATENÇÃO

Enem acontece neste domingo (3); relembre o que levar, horários e como não ser eliminado

Portões serão abertos às 12h e fechados às 13h

Esther Morais

Publicado em 3 de novembro de 2024 às 07:49

Este será o primeiro dia de prova Crédito: Agência Brasil

O Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2024, porta de entrada para o ensino superior no Brasil, começa neste domingo (3). No primeiro dia, as provas são de linguagens, ciências humanas e a redação. Os portões serão abertos às 12h e fechados às 13h, mas, além do horário, é preciso ficar atento com outros detalhes.

É importante sair de casa com antecedência e conferir se está levando os documentos e materiais necessários. O local do exame consta do Cartão de Confirmação da Inscrição de cada candidato, que pode ser acessado no perfil do participante. Não é obrigatório levá-lo, mas é preciso apresentar documento oficial com foto (físico ou digital) no local de avaliação. Há ainda risco de desclassificação se o candidato não seguir as regras do Exame.

Confira abaixo um guia feito pelo CORREIO para te orientar antes da prova

A prova só pode ser realizada com caneta esferográfica transparente com tinta na cor preta. A dica é levar ao menos duas para o caso de uma falhar. O candidato não poderá fazer a prova com caneta de qualquer outra cor ou que não seja transparente. Também não é permitido o uso de lápis e borracha - que podem, inclusive, fazer com que o participante seja eliminado.

É permitida a entrada de alimentos e garrafas de água nos locais de prova. Porém, as garrafas devem ser transparentes e sem rótulos. Aproveite para levar alimentos que forneçam energia, como chocolates, barrinhas de cereais e lanches leves.

Os candidatos podem ser eliminados do Enem caso não sigam as regras estabelecidas para o exame. Deixar o celular fora do envelope lacrado entregue no dia da prova é um exemplo disso. O aparelho precisa estar desligado. Caso toque durante a prova, o candidato será desclassificado. Confira mais dicas abaixo:

Não pode levar dispositivos que recebam imagens, vídeos e mensagens;

Não é permitida a entrada no local de prova com bebidas alcoólicas, cigarro ou drogas ilícitas;

Os candidatos não podem sair da sala de provas a partir das 13h sem o acompanhamento de um fiscal;

Também não é permitido ir embora do local antes de ter passado duas horas antes do início da prova;