ÁGUA, CANETA E MAIS

Ambulantes faturam até R$ 1 mil nos locais de prova do Enem em Salvador

Movimento de estudantes ainda é pequeno em escolas como Colégio Central; portões abrem ao meio-dia

Priscila Natividade

Publicado em 3 de novembro de 2024 às 11:55

Ambulantes chegam cedo aos locais de prova Crédito: Arisson Marinho / CORREIO

A menos de 2h para o fechamento dos portões, o movimento de estudantes nas escolas para o primeiro dia do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), ainda era pequeno. Ambulantes, no entanto, chegaram cedo, em locais de prova como a Escola Politécnica da UFBA, na Federação, no Colégio Central e no Mário Augusto Teixeira de Freitas, ambos no centro da cidade.

A ambulante Andreia Costa saiu de casa às 5h30 da manhã, na Fazenda Grande, para vender lanche, doces, água, refrigerante e caneta em frente à UFBA. Foi a primeira a chegar. Antes mesmo de qualquer candidato, quase 7h da manhã, já estava montando sua barraca.

"Todo Enem venho para cá e isso já tem uns 14 anos. Mas venho pra Federação em todos os concursos também. É um dinheiro que ajuda em casa e uso para pagar dividas também", afirma.

Quando o movimento na porta da universidade aumenta, ela diz que consegue voltar para casa ao final do exame, com algo em torno de R$ 1 mil: "Vejo muita gente chegando calma, firme sabendo o que vai fazer. Mas também tem muito estudante que chega nervoso, atrasa e não consegue fazer a prova", observa.

Daniel Fausto também é ambulante. Ele costuma deixar o ponto onde tem um espetinho na entrada do Alto das Pombas para vender água e refrigerante na frente da UFBA. "Já teve mais gente, a concorrência era muito maior. Chegava a ficar uns seis vendedores aqui, isso quando as provas eram de manhã. Chegava muita gente que saiu de casa dormindo ou com pressa. Com a prova de tarde, o povo já vem preparado e traz tudo".

Mesmo vendendo menos do que já chegou a vender, ele diz que ainda vale a pena. "Hoje até o fim do movimento aqui eu vendo umas três caixas de água. Dá para tirar uma graninha e é melhor do que ficar em casa".

Na Bahia são 449.528 candidatos que devem comparecer ao exame. Os portões foram fechados às 13h.

A prova tem o tempo de duração de cinco horas e meia neste primeiro domingo e o término regular previsto para 19h, no horário de Brasília.

A aplicação da primeira etapa do Enem 2024 começa a partir das 13h30, em todos os estados, mais o Distrito Federal, em 1753 municípios.