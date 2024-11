SALVADOR

Metrô de graça e mais ônibus; veja como chegar no local de prova do Enem

Exame começa neste domingo (3)

Esther Morais

Publicado em 3 de novembro de 2024 às 09:51

Ônibus em Salvador Crédito: Lucas Moura / Secom PMS

Quando se fala de Enem, tem que ter cuidado para não atrasar e ainda virar meme depois que os portões são fechados. O primeiro dia de prova do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2024 é neste domingo (3) e a entrada estará liberada das 12h às 13h. Em Salvador, há uma operação especial de transporte para ajudar os candidatos.

O acesso ao metrô será gratuito para estudantes da rede estadual na Bahia. Mais de 70 mil alunos poderão utilizar de forma gratuita o Sistema Metroviário de Salvador e Lauro de Freitas, nos dias das provas do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2024 (3 e 10 de novembro). O acesso gratuito ao metrô, solicitado pela Secretaria da Educação do Estado (SEC) à Secretaria de Desenvolvimento Urbano do Estado (Sedur), será exclusivo aos candidatos da rede estadual.

Na Bahia, estão inscritos 449.528 candidatos no Enem deste ano, sendo que 113.746 são alunos da rede estadual. Para embarcar no transporte metroviário sem pagar a tarifa, os 70.460 estudantes deverão se dirigir à catraca exclusiva na estação do metrô e apresentar o comprovante de inscrição e documento de identidade com foto ao funcionário da concessionária.

Os candidatos ainda vão contar com reforço nas linhas de ônibus de Salvador. O anúncio foi feito pela Secretaria de Mobilidade (Semob), na sexta-feira (1º). Das 10h às 18h, linhas de ônibus em toda a cidade terão reforço na frota em operação.

Serão 146 ônibus a mais na frota regular de domingo para reforçar a operação para o Enem. Linhas que atendem as estações da Lapa, Mussurunga, Pirajá e os terminais de Águas Claras e Acesso Norte terão incremento de frota, garantindo uma oferta maior de ônibus nas ruas. Além disso, os principais corredores também contarão com reforço de frota, facilitando o deslocamento dos candidatos.

O BRT irá funcionar das 5h às 23h10 e terá reforço com frota reguladora. Quatro veículos serão direcionados para a Estação Rodoviária e poderão ser utilizados pela equipe de fiscalização sempre que houver necessidade para atender a demanda das linhas. O Plano Inclinado Gonçalves vai operar das 9h às 15h, e a Travessia Ribeira-Plataforma, das 7h às 19h.