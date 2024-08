ACIDENTE

Enfermeira morta no Derba estava como passageira em moto de aplicativo

Mulher morreu após colisão a caminho do trabalho

Da Redação

Publicado em 23 de agosto de 2024 às 11:18

Enfermeira morre após colidir moto em caminhão-tanque na Estrada do Derba Crédito: Reprodução / Redes sociais

A enfermeira que morreu em uma colisão com um caminhão-tanque na Estrada do Derba estava na garupa de uma motocicleta. Segundo familiares, Juliana Silva dos Santos, de 34 anos, pediu uma corrida de aplicativo em casa para ir ao trabalho, no Hospital do Subúrbio. O acidente aconteceu na noite de quinta-feira (22).

A cunhada da vítima, Suelen Santos, denuncia que o motociclista não tinha carteira de habilitação. "Estava usando o cadastro do tio. Imprudente", acusa. Já foi registrado um Boletim de Ocorrência sobre o caso. Ela ainda explica que há menos um ano, Juliana sofreu um acidente de carro na saída do plantão e, por isso, preferia usar moto.

A enfermeira deixa um filho de 7 anos e um marido. "Ela era uma super profissional. Era muito querida entre os colegas. Uma mãe presente, uma filha incrível e era apaixonada pela profissão dela. Ela era o amor da vida de muitas pessoas", declara a cunhada.

O Hospital do Subúrbio, onde Juliana trabalhava no setor da clínica médica, também emitiu nota lamentando a perda. "Profissional comprometida, dedicada e proativa. Conquistou a amizade dos colegas com seu sorriso doce, sempre tentando oferecer o melhor dela para o outro. A alegria em seu rosto ficará na memória de todos que conviveram com ela tanto na Clínica Médica quanto na Internação Neurológica, setor no qual também atuou", diz o texto.

Juliana será sepultada no Bosque da Paz, em Nova Brasília, às 16h. Foram expedidas as guias para o trabalho do Departamento de Polícia Técnica (DPT).