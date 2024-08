ACIDENTE

Enfermeira morre após colidir moto em caminhão-tanque na Estrada do Derba

Vítima trabalhava no Hospital do Subúrbio

Uma enfermeira de 34 anos morreu em um acidente de trânsito na BA-528, a Estrada do Derba, na noite de quinta-feira (21). Segundo a Polícia Civil, ela conduzia uma moto que se chocou com um caminhão-tanque.

A vítima foi identificada como Juliana Silva dos Santos, de 34 anos. Ela trabalhava no Hospital do Subúrbio, no bairro de Periperi.