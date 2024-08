TRAGÉDIA

Filho do cantor Flávio José morre após sofrer acidente de carro na Paraíba

Jonh Mike Azevedo Remígio, que também é cantor, dirigia o veículo quando bateu no fundo de outro carro

O filho do cantor Flávio José, Jonh Mike Azevedo Remígio, morreu em um acidente de carro nesta quinta-feira (22), na cidade de Monteiro, na Paraíba. Maike José, como era conhecido, também era cantor e tinha 40 anos. O músico chegou a ser socorrido para um hospital, mas não resistiu.

A Polícia Militar informou ao G1 que Maike José estava dirigindo um carro de luxo em alta velocidade, quando bateu na traseira de um outro veículo. Ele foi socorrido por uma ambulância do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) para o Hospital e Maternidade Santa Filomena. Ele estava consciente, porém desorientado e com ferimentos na cabeça.

Durante o atendimento, o cantor apresentou melhora e saiu da sala vermelha. Em seguida, após o laudo de uma tomografia, o cantor foi regulado para avaliação da cirurgia geral no Hospital de Trauma de Campina Grande. No entanto, Maike José apresentou piora no quadro e voltou a ser levado para a ala vermelha, onde sofreu uma parada cardiorrespiratória. Os médicos tentaram reanimar o músico, mas ele acabou morrendo.