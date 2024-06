ATLAS DA VIOLÊNCIA

Entenda por que Santo Antônio de Jesus é a cidade mais violenta do país

Cidade registrou a maior taxa de homicídios estimados por 100 mil habitantes: 94,1



Da Redação

Millena Marques

Publicado em 19 de junho de 2024 às 05:20

Cápsulas de balas Crédito: Arisson Marinho/CORREIO

O município de Santo Antônio de Jesus, no Recôncavo Baiano, é o mais violento do Brasil. A cidade registrou a maior taxa de homicídios estimados por 100 mil habitantes: 94,1, segundo o Atlas da Violência 2024. Diversos fatores associados explicam a posição assustadora do município no ranking. Os principais envolvem a ineficácia da política pública de segurança do estado, segundo o especialista Herbert Toledo Martins, professor associado da Universidade Federal do Sul da Bahia (UFSB).

“Uma política pública de segurança equivocada pois está baseada na guerra às drogas, que acarreta uma necropolítica de Estado”, explica o professor. Para ele, ainda há problemas relacionados diretamente com a atuação policial na Bahia. “Uma polícia, Rondesp, como braço armado da política de guerra às drogas especializada em assassinar jovens pretos e pobres das periferias”, pontua.

Além disso, a inexistência de políticas de prevenção baseadas na promoção da cidadania e da paz, contribui para os índices alarmantes - não só no Recôncavo, mas em toda a Bahia. Com uma população estimada em 103.055 pessoas (com base no Censo 2022), Santo Antônio de Jesus teve 96 homicídios registrados e um oculto.

As mortes estão relacionadas ao fato de não existir um grupo criminoso absolutamente hegemônico na cidade, conforme explica Horácio Hastenreiter, professor da Universidade Federal da Bahia (Ufba). “[Isso] leva a conflitos e mortes de membros de facções adversárias”, pontua.

“Some-se a essa situação, o fato de Santo Antônio possuir apenas 100 mil habitantes. ainda que a taxa de homicídios reflita os homicídios per capta, a chegada e morte de membros de organizações criminosas é muito relevante no conjunto da população”, complementa o professor.

Em sequência aparece Jequié, com 133 registrados e 13 ocultos, e Simões Filho, 88 registrados e cinco ocultos. Apesar dos números destas duas serem maiores, a média por 100 mil habitantes é inferior a Santo Antônio, sendo 91.9 e 81.2, respectivamente.

Camaçari, Juazeiro, Salvador, Feira de Santana, Ilhéus, Luís Eduardo Magalhães e Teixeira de Freitas também estão entre as 20 cidades com maiores taxas de homicídios do Brasil.