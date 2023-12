'Enterro parou a cidade. Ela era amada por todos', diz marido de doméstica que caiu do elevador

A empregada doméstica, Juliana Lima Gonçalves de 29 anos faleceu nesta segunda-feira (18) após cair do 4º andar para o poço de um elevador, no bairro da Pituba. O seu enterro aconteceu às 17h desta terça-feira (19) na cidade de São Félix, Bahia.



“O enterro parou a cidade de tanta gente que foi. Ela era uma pessoa amada por todos e tinha um carisma natural dela, onde chegava fazia amizade”, contou Adailton Cerqueira, marido de Juliana.



Com os subsolos do prédio, a queda somou sete andares. O Ministério Público do Trabalho (MPT) abriu um inquérito para investigar a morte de Juliana, que aconteceu após finalizar seu primeiro dia em um trabalho novo e não teria percebido que o elevador não estava no andar. Segundo o órgão, o objetivo da apuração é identificar como as normas de saúde e segurança do trabalho estavam sendo cumpridas.