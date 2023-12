MPT abre inquérito para apurar morte de doméstica que caiu em poço de elevador

O Ministério Público do Trabalho (MPT) abriu um inquérito para investigar a morte da trabalhadora doméstica Juliane Lima Gonçalves, 29 anos, que caiu no poço de um elevador, no bairro da Pituba. Segundo o órgão, o objetivo da apuração é identificar como as normas de saúde e segurança do trabalho estavam sendo cumpridas.