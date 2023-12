Mulher morre ao cair em poço de elevador na Pituba

Uma mulher morreu após cair no poço de um elevador no bairro da Pituba, na tarde dessa segunda-feira (18). O caso aconteceu no Edifício Paraguassu, na Rua Vereador Maltez Leone.



A vítima foi identificada como Juliane Lima Gonçalves Oliveira, de 29 anos. Segundo informações da TV Bahia, era o primeiro dia de trabalho de Juliane no edifício, e ela teria caído ao deixar o trabalho.



Segundo informações da Polícia Militar, equipes da 13ª CIPM foram acionados pelo Cicom para prestar apoio ao Corpo de Bombeiros e Samu na ocorrência. A equipe médica prestou os primeiros socorros, mas a vítima não resistiu.