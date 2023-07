Entregadores depredam casa de cliente após cancelamento de pedido

Um grupo de entregadores por aplicativo depredou uma casa no bairro de Jardim Acácia, em Feira de Santana, após o cancelamento de um pedido na última quinta-feira (27). Segundo o padrasto da vítima, um homem de 25 anos, a revolta foi provocada por um mal-entendido, já que, mesmo com a desistência — devido a um atraso de mais de uma hora —, o lanche foi entregue minutos depois, e o respectivo valor, pago automaticamente por meio da plataforma iFood.

"Ele precisava sair e resolveu iniciar o cancelamento do pedido pelo aplicativo, que não é automático. Depois disso, o entregador chegou, e ele [o jovem] viu que ainda existia a possibilidade de 'marcar' como recebido o lanche, então, o colocou na cozinha e foi embora", relatou o padrasto, que, por medo, preferiu não revelar a identidade dele nem a do enteado.

Por outro lado, o entregador alega que o cliente teria o atendido, voltado para dentro de casa, a fim de verificar o código do pedido, e não saído mais. Quando o cancelamento do pedido foi notado pelo restaurante e o profissional foi pegar o produto de volta, o rapaz já não estava lá. Ele, então, publicou um vídeo no WhatsApp falando que o cliente o teria enganado. "Entrou, 'se malocou' e não tá saindo, não. Já buzinei e gritei o nome dele aqui, e nada", diz, expondo o endereço da residência.

Em seguida, um grupo com ao menos outros 15 entregadores chega ao local e começa a depredação. Toda a situação foi registrada por câmeras de segurança instaladas na casa, até que um deles usa o capacete para interromper o funcionamento dos dispositivos. Do lado de dentro do muro, porém, é possível ver o portão sendo derrubado e sacos de lixo sendo arremessados sobre o telhado. Além disso, fotos mostram pedras e pedaços de vidro espalhados pela área externa do imóvel.