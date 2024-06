Equipamento náutico perdido no mar surpreende banhistas na Praia de Itapuã

Quem visitou a Praia de Itapuã, na capital baiana, nesta terça-feira (4), foi surpreendido com um enorme objeto metálico encontrado boiando nas águas soteropolitanas. A Marinha do Brasil (MB) direcionou uma equipe de Inspeção Naval da Capitania dos Portos da Bahia (CPBA) para apurar as informações e fazer a remoção do material identificado como "Yokohama".