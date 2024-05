Homem morre afogado na praia do Cantagalo

Um homem morreu após se afogar na praia do Cantagalo, nas imediações do Largo da Calçada, em Salvador. O corpo foi retirado do mar por salva-vidas, que acionaram o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), que constatou a morte. Não há informações sobre a identidade da vítima e as circunstâncias do afogamento.