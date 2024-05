TRÊS JÁ ESTÃO PRESOS

Quarto suspeito da morte de jovem que desapareceu ao sair de casa é preso

Thiago Tavares dos Santos foi morto e esquartejado depois de sair de casa durante um surto psicótico, em Cajazeiras, na quarta-feira (15)

Da Redação

Publicado em 23 de maio de 2024 às 20:30

Thiago foi filmado antes de morrer (à esquerda), nas imagens ele pergunta “eu te fiz alguma coisa?” e a família recebeu imagens do corpo mutilado Crédito: Reprodução

O quarto envolvido na morte de Thiago Tavares dos Santos teve o mandado de prisão cumprido nesta quinta-feira (23). O homem, que estava foragido, se apresentou na presença de advogados na 1ª Delegacia de Homicídios (DH/Atlântico), na Avenida Dorival Caymmi, em Itapuã.

Nesta quarta-feira (22), outros três suspeitos também se apresentaram e ficaram presos. Até o momento, as investigações identificaram cinco partícipes do crime. O quinto suspeito, Carlos Eduardo do Carmo Oliveira, foi assassinado e o corpo dele foi localizado em uma área de mata, no Parque São Cristóvão, na última sexta-feira (17).

Thiago Tavares teve o corpo esquartejado e localizado na Avenida Aliomar Baleeiro, na altura do bairro de Mussurunga, na quarta-feira (15). A 1ª DH/Atlântico segue com as investigações, no sentido de identificar a possível participação de outros envolvidos e alcançá-los.

A principal linha de investigação da polícia é de que os criminosos teriam matado Thiago em retaliação após ele ter, supostamente, invadido a casa de uma mulher. Thiago estava em surto quando foi alcançado pelos criminosos.

Desaparecimento

Thiago Tavares dos Santos foi morto depois de sair de casa durante um surto psicótico, em Cajazeiras, na quarta-feira (15). O corpo foi localizando no dia seguinte, na Estrada Velha do Aeroporto, esquartejado. O sepultamento foi realizado no Cemitério do Campo Santo, na Federação, sob aplausos, no sábado (18).

Thiago era o mais velho de três irmãos e tomava medicação por conta de problemas psiquiátricos. Na quarta-feira, ele teve um surto e saiu sem destino. A família fez apelos procurando pelo jovem. O corpo foi encontrado na noite de quinta-feira (16). O técnico em eletrônica Genaro Menezes, tio de Thiago, lembra que o sobrinho era um jovem alegre e divertido, que adorava computação e atuava como obreiro em uma igreja evangélica.

“Era um bom menino. Infelizmente, ele estava passando por uma situação difícil, por problemas psiquiátricos, e a gente estava tentando ver se conseguia um tratamento. O pessoal da igreja também estava ajudando. Meu filho fez 1 ano no dia 1º de maio e Thiago estava animado, ajudando a distribuir os refrigerantes. É muito triste, muito doloroso para a gente por conta da forma como tudo ocorreu”, afirmou.

Thiago foi filmado antes de morrer, nas imagens ele pergunta “eu te fiz alguma coisa?” e a família recebeu imagens do corpo mutilado. A Capela 4 ficou lotada e o público ocupou os corredores do cemitério. Abalada, a mãe do jovem precisou ser amparada e algumas pessoas passaram mal durante o sepultamento. Antes do caixão deixar a capela, um pastor fez uma oração e o cortejo fúnebre seguiu ao som de louvores até o local da sepultura. A cerimônia terminou sob aplausos e uma forte chuva.