Trio é preso após serem flagrados pescando com explosivos em praia da Cidade Baixa

Após identificarem o crime, os policiais acionaram uma guarnição do Pelotão Ambiental de Repressão a Pesca Proibida (PARPP) que retirou o trio do mar. Eles foram conduzidos para a Delegacia da Polícia Federal, onde a ocorrência foi registrada. Com eles foram apreendidos 3kg de pescado, uma embarcação e os artefatos usados no crime.