Crianças soteropolitanas entrarão em campo com Seleção Feminina em amistoso

Um grupo de alunos do Centro de Treinamento de Campeões vai viver uma emoção especial nesta terça-feira (4), durante o amistoso entre a Seleção Brasileira Feminina e a Jamaica, na Casa de Apostas Arena Fonte Nova. As crianças, com idades entre 8 e 13 anos, entrarão em campo com as jogadoras e celebrar a alegria de receber os times de futebol feminino em Salvador.