Escola em Camaçari incentiva literatura por meio de festa junina

Iniciativa faz parte de projeto do Instituto Brasil Solidário. Crédito: Divulgação/Davi Probo

O clima junino tomou conta de vez da Escola Municipal Professora Laurita Souza Ribeiro, em Camaçari, região metropolitana de Salvador (RMS), nesta quarta-feira (14), quando foi realizado o ponto alto do 'São João Literário'. O evento foi aberto à participação de toda a comunidade escolar, com atividades nos turnos matutino e vespertino.



Por meio da iniciativa, que faz parte de um projeto do Instituto Brasil Solidário (IBS), se propõe que, durante este mês, sejam trabalhadas sequências didáticas que agreguem literatura à produção de uma festa junina.

Com o tema “Nordeste: as cores que falam e representam”, alunos do ensino fundamental II e da etapa IV da educação de jovens e adultos (EJA) dançaram quadrilha e fizeram apresentações musicais, assim como expuseram pinturas e participaram de um concurso literário.

"Cada turma da escola estudou um estado específico da nossa região e também estudou e produziu gêneros textuais selecionados que fazem parte do universo popular, tais como: quadrinha, trava-língua, cordel, adivinha e poesia", explica Carmélia Menezes, integrante da equipe pedagógica do ITS.

Além dos estudantes, a escola também foi premiada: pela participação no 'São João Literário', foram doados à instituição de ensino dois microscópios, que serão utilizados nas atividades pedagógicas.

Parceria

A proposta chegou a Camaçari a partir da parceria do Instituto Brasil Solidário com a Companhia Petroquímica do Nordeste (Copenor), que visa fortalecer ações continuadas de valorização da arte e cultura dentro das propostas pedagógicas curriculares. Houve espaço, ainda, para abordar educação financeira.

Para Carmélia Menezes, as atividades promovem a valorização da cultura popular na escola. "O São João apresenta, exatamente, uma riqueza e sabedoria popular que permite a apresentação, estudo e trabalho com diversos gêneros literários, o que amplia o olhar de mundo, contribui para o encantamento pela leitura e estimula, também, a criação literária através da escrita de textos."

Sobre o projeto

O 'São João Literário' faz parte das atividades do Programa de Desenvolvimento da Educação (PDE), do IBS, e envolve todas as escolas que participam das ações do PDE — principalmente, no Norte e Nordeste do país.

Com sua primeira edição realizada em 2013, o projeto tem como objetivo promover uma grande mobilização com foco no livro e no incentivo à leitura dentro das festividades juninas, de forma a valorizar a cultura popular brasileira.

É elaborada uma lista de atividades a serem desenvolvidas com todas as turmas dos ensinos fundamentais I e II, desde a organização da estrutura física da escola para a festa até a distribuição dos convites.