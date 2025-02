SUBÚRBIO

Escola em homenagem a Raimundo Varela é inaugurada em Salvador

Filho do comunicador esteve no evento e falou da importância

A Prefeitura de Salvador entregou nesta quinta-feira (20) a Escola Municipal Radialista Raimundo Varela Freire Júnior, localizada no bairro Rio Sena, no Subúrbio Ferroviário, como parte do programa Novo Mané Dendê. A escola, voltada para o Ensino Fundamental I, tem capacidade para atender 1.080 alunos, distribuídos em dois turnos. O nome é uma homenagem ao falecido radialista Raimundo Varela, morto em 2023.>

O prefeito Bruno Reis visitou as instalações e destacou que a inauguração dessa unidade, com um investimento de R$ 16,5 milhões, simboliza a transformação da região, que recebe o maior projeto de transformação urbana e social da história da cidade, abrangendo também habitação, infraestrutura e equipamentos públicos. >

A inauguração também é uma homenagem ao radialista e apresentador Raimundo Varela (1947-2023), considerado um dos maiores comunicadores da Bahia, que teve grande influência no Subúrbio Ferroviário. Bruno Reis afirmou que não havia homenagem mais justa para Varela, que foi a "voz das pessoas do Subúrbio". "Não poderia existir homenagem melhor do que colocar o nome dele numa escola aqui no Subúrbio, onde ele nasceu e viveu. Varela foi, por muito tempo, a voz das pessoas do Subúrbio. Ele chamava a atenção diariamente, seja no rádio, seja na TV, para os problemas que existem nesta região. Ele falava em nome das pessoas que não tinham condições de chegar às autoridades e aos órgãos públicos”, afirmou. >