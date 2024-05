Escola municipal com capacidade para 2,3 mil alunos é inaugurada em São Marcos

A inauguração marcou também o aniversário do prefeito Bruno Reis (União Brasil), que completou 47 anos nesta sexta-feira. Ele foi recebido pela banda de fanfarra da Escola Municipal Alexandrina dos Santos Pita, por uma roda se capoeira e estudantes fizeram uma apresentação artística.

O gestor destacou a importância de entregar esse equipamento para a cidade. "É uma escola completa. Com salas climatizdas, teatro, quadra coberta. É um colégio que não deixa a desejar nada em relação às escolas da rede particular de Salvador", disse.

Ao descer do carro, na entrada da rua, Bruno Reis foi cercado por apoiadores que disputaram para fazer fotos, vídeos e pedidos. Ele chegou acompanhado de aliados, como o ex-prefeito de Salvador ACM Neto.

Nos corredores da escola, a direção fixou um cartaz com a imagem de estudantes da unidade que foram aprovados em cursos técnicos e superiores. A vice-prefeita Ana Paula Matos e vereadores também marcaram presença.

Para a cabeleireira Rute Silva, 46 anos, as salas climatizadas e a quadra poliesportiva foram as maiores conquistas. "Por conta do calor que é comum em Salvador os meninos tinham dificuldade para se concentrar nas aulas. Meus sobrinhos vão estudar na escola e se tem uma coisa que elas amam é esporte, então, ter quadra e um espaço adequado para isso é excelente porque é um incentivo", afirmou.