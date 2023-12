Escritor Araken Vaz Galvão morre aos 86 anos

O escritor e ex-presidente do Conselho de Cultura da Bahia Araken Passos Vaz Galvão Sampaio morreu nesta segunda-feira (4), aos 86 anos. Radicado em Valença, no baixo-sul da Bahia, Galvão é autor romances, memórias, como Crônica de uma Família Sertaneja, contos e ensaios sobre literatura e cinema. Vaz Galvão foi fundador e primeiro presidente da Academia Valenciana de Letras (Avela), onde reuniu escritores, poetas e escritores, dos quais era o mestre e o decano. Pelo conjunto da obra, recebeu o Prêmio Jorge Amado, da União Brasileira de Escritores (UBE).

Araken Vaz Galvão também foi integrante do exército e preso político da ditadura militar. A experiência desse tempo está registrada no livro Memórias das Prisões e do Exílio.