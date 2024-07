PREMIAÇÃO

Escritório baiano ganha prêmio nacional de inovação jurídica

Objetivo é reconhecer as melhores práticas para a inovação no mercado jurídico

Um escritório baiano recebeu o prêmio nacional de inovação jurídica da AB2L, uma associação sem fins lucrativos com 20 Lawtechs e Legaltechs. É a segunda vez que a 4S Advocacia, situada no Caminho das Árvores, ganha o reconhecimento.

A premiação visa promover as práticas mais inovadoras para o Direito e para a Justiça, buscando disseminar em todo o Brasil as melhores práticas para a inovação no mercado jurídico. Este ano o prêmio, que antes era chamado de 4.0, passou a se chamar “Infinite”.