TRANSPORTE PÚBLICO

'Espero que o governo se inspire no BRT e tire o VLT do papel', diz ACM Neto

O ex-prefeito de Salvador e vice-presidente eleito do União Brasil, ACM Neto, destacou a importância do BRT, durante a inauguração do novo trecho do modal, nesta quinta-feira (25). Ele também lembrou do VLT, projeto do governo do estado que ainda não saiu do papel.