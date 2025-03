'ÁRVORE DOS SABERES'

Espetáculo 'Monocontos – Elas Fantasiam o Tempo' estreia na próxima quinta (13), em Salvador

Temporada conta com 12 apresentações no Teatro Cambará, na Casa Rosa

Publicado em 7 de março de 2025 às 15:34

Espetáculo "Monocontos – Elas Fantasiam o Tempo" Crédito: Divulgação

Uma árvore enraíza saberes, três mulheres tecem histórias e reverenciam suas ancestralidades e o feminino: estes são os fundamentos do espetáculo "Monocontos – Elas Fantasiam o Tempo", que estreia na próxima quinta-feira (13), às 20h, no Teatro Cambará, na Casa Rosa, localizada no Rio Vermelho. Com uma temporada de 12 apresentações, a peça propõe uma experiência sensorial e inclusiva, ativando as memórias e sentidos do público. >

Dirigido por Ridson Reis e com dramaturgia de Elisio Lopes Jr., o espetáculo marca um novo momento do Coletivo Meio Tempo, grupo criado em Salvador em 2016. Em quase uma década de existência, o coletivo construiu três espetáculos que tiveram a presença masculina predominante. Agora, "Monocontos" quebra esse paradigma ao colocar três mulheres negras, as atrizes Dani Souza, Naira da Hora e Shirlei Silva, no centro da cena. Um momento de escuta, de contar e partilhar saberes, inspirando-se na tradição oral das griots, narradoras que guardam e transmitem histórias ao longo das gerações.>

Para o diretor Ridson Reis, "Monocontos" é uma experiência que transcende a teatralidade convencional: “Estamos construindo algo onde as atrizes são o foco, de como elas defendem o que essas mulheres dizem, sendo honestas e verdadeiras com as palavras e com o tempo agora.”, declara.>

Já Elísio Lopes Jr. comenta sobre a essência do projeto: "Monocontos nasce dos atores. Um coletivo de monólogos escritos para serem lidos em voz alta, levados ao palco para aguçar os sentidos dos atores. Nesse livro existem diversos espetáculos, recortes, personagens. Mas por que narrar através das moiras? As moiras controlam os destinos dos humanos e dos deuses. É como a nossa arte, o teatro. Queremos ter o desfecho nas mãos. Esse é o nosso ofício, tentar escolher o final das histórias e como serão contadas. Mas o grande milagre da arte é o olhar do outro. Então nunca é igual e sempre vale a pena estar em cena”. >

Ele também destaca a parceria com Ridson Reis: "Ridson é meu parceiro, um grande diretor e me provocou esse recorte. Ele escolheu os textos, plantou essa árvore cénica, bordada por mulheres fortes e que nos leva ao centro de tudo: o maternar. 'Monocontos' estrear pelas mãos de um diretor-ator é cumprir a missão desses textos: fazer cena”, afirma. >

A narrativa do espetáculo se desfia ao redor de uma árvore de macramê, elemento central do cenário e também base para os figurinos. O público se posiciona em formato de arena, convidado a entrar nesse terreiro de memórias e histórias. Mais do que um espetáculo, "Monocontos" é uma experiência imersiva, onde os sentidos são aguçados e outras formas de escuta são ativadas. >

A trilha sonora, composta por Roquildes Júnior, trará sonoridades ancestrais e percussivas, utilizando instrumentos como balafon, cabaça e kalimba, criando um ambiente sonoro que embala as histórias tecidas pelas atrizes. A direção de movimento é assinada pelo coreógrafo Arismar Adoté que se vale de elementos de dança afro, trazendo dinamismo e leveza para a encenação. Já os figurinos, assinados por Guilherme Hunder, utilizam as referências do macramê em diálogo com o cenário e a atividade tecelã desenvolvida pelas personagens durante o espetáculo. >

O espetáculo é a ação que encerra o projeto Caravana do Meio Tempo, contemplado pelo edital Gregórios – Ano III, com recursos financeiros da Fundação Gregório de Mattos, Secretaria Municipal de Cultura e Turismo, Prefeitura de Salvador e da Lei Paulos Gustavo, Ministério da Cultura, Governo Federal. >