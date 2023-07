Espetáculo sobre a Casa do Caminho estreia neste sábado (15)

A história de um dos maiores centros espiritas de Salvador, a Casa do Caminho, será contada no palco. Voltado a todos os públicos, o espetáculo 'Luz, Caminho e Lar' estreia neste sábado (15), às 19h, em sua sede, localizada em Sussuarana. Os ingressos estão disponíveis na livraria da instituição.



Há 21 anos, a Casa do Caminho oferece gratuitamente, naquele bairro, atendimentos espirituais e trabalhos em assistência social a famílias em situação de vulnerabilidade. O espetáculo, que, inclusive, é apresentado por 11 trabalhadores voluntários, passa uma mensagem de fé e amor ao próximo.