ESPM e Rede Bahia lançam novo programa para empresariado baiano

Mais de 50 executivos baianos participaram, nesta quarta-feira (13), do lançamento do programa ‘ESPM em Rede C-Level’, um encontro voltado exclusivamente para alta liderança do empresariado do estado. A iniciativa é inédita e busca proporcionar um momento de atualização de conceitos, práticas, troca de experiências, geração de oportunidades reais de negócios e networking.



O lançamento foi realizado no Fera Palace Hotel. O programa, que contará com outros encontros ao longo do segundo semestre de 2023, faz parte do 'ESPM em Rede', que é uma iniciativa da Rede Bahia, principal grupo de comunicação do Nordeste, em parceria com a maior escola de propaganda e marketing do país.