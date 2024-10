VÍTIMA DA VIOLÊNCIA

'Essa é uma dor que eu nunca imaginei sentir', diz pai de empresário encontrado morto em Novo Horizonte

O corpo do empresário Lucas Pereira da Silva, 31 anos , foi sepultado na manhã desta quinta-feira (24) no Cemitério Bosque da Paz, em Nova Brasília. Lucas ficou desaparecido por cinco dias e foi encontrado morto na quarta-feira (23). Ele era dono de um restaurante delivery, em Novo Horizonte, e desapareceu depois de levar a sogra em casa, em Sussuarana. A polícia investiga o caso.

O sepultamento começou com atraso. Quando o corpo de Lucas chegou ao cemitério, por volta das 10h, amigos já aguardavam na capela 2 e com o passar do tempo o local foi ficando lotado. Por volta das 11h o corpo deixou a capela sob aplausos e o cortejo fúnebre seguiu em silêncio. Lucas era casado. Apesar do relacionamento não ter sido oficializado, ele tinha 11 anos com a esposa e o casal vivia há dois anos juntos. Emocionado, o pai dele, Josimar Mariano, cobrou ações efetivas da polícia.