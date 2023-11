Está com calor? Confira os cuidados alimentares para os dias quentes

Com a chegada do clima mais seco e quente, é crucial intensificar os cuidados com a saúde em todo o estado. Apesar de aparentar inofensividade, o calor excessivo sobrecarrega os sistemas do corpo humano, podendo resultar em desidratação, exaustão, confusão mental, tontura e diarreia. Atualmente, mais de 100 cidades enfrentam uma onda de calor extrema, e a Bahia está em Alerta Vermelho devido às condições climáticas severas.



De acordo com as orientações de Isabela Ribeiro (@isabelajribeironutri), nutricionista especializada em nutrição clínica com foco em emagrecimento, hipertrofia e tratamento de doenças crônicas, e com especialização em fitoterapia nutricional, é importante aumentar o consumo de alimentos ricos em água, como melancia, abobrinha, pêssego, tomate e pepino, além de conservar adequadamente os alimentos e evitar o consumo exagerado de bebidas alcoólicas.