AJUDA COM AS DÍVIDAS

Está superendividado? Salvador cria lei para ajudar devedores a sair do vermelho

Gestão vai ajudar moradores na renegociação de débitos

Os superendividados de Salvador agora vão contar com ajuda da prefeitura para sair do vermelho. Isso porque o prefeito Bruno Reis sancionou na segunda-feira (7) uma lei (nº 9.844/2025) que prevê a criação de uma política de ajuda aos devedores através da criação de incentivos à renegociação de dívidas. A medida foi publicada no Diário Oficial. >