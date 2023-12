Estação Águas Claras do metrô já tem data para ser inaugurada em Salvador

A Estação Águas Claras, obra que marca a conclusão do Tramo 3 do Sistema Metroviário Salvador – Lauro de Freitas, será inaugurada nesta terça-feira (26), às 10h. Na confluência da Avenida 29 de Março com a BR-324, a estação está conectada a um Terminal de Ônibus, com linhas municipais e metropolitanas, que também será entregue, na terça, à população.



Com investimento de R$ 518 milhões para a Estação Águas Claras e de R$ 72 milhões para o Terminal de Integração, o empreendimento conclui a ampliação de mais cinco quilômetros na Linha 1 do metrô, atendendo a demanda de transporte metroviário e urbano dessa região.