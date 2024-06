TRANSPORTE

Estação BRT Vasco da Gama passa a funcionar a partir deste sábado (22)

A partir deste sábado (22), os usuários do sistema BRT Salvador vão contar com mais um terminal no trecho 2. A Estação BRT Vasco da Gama irá beneficiar os usuários que precisam chegar aos bairros da Federação e Engenho Velho de Brotas pela Avenida Vasco da Gama. A ação acontece quase um mês após a previsão inicial, adiada devido ao vandalismo no sistema elétrico.

O terminal vai operar todos os dias, das 9h às 15h, seguindo o modelo de funcionamento da operação assistida, sendo possível embarcar tanto no sentido Lapa, como no sentido Pituba. A Estação BRT Vasco da Gama fica localizada nas proximidades da agência da Caixa Econômica Federal.

Com o início da operação, todos os oito terminais do trecho 2 estarão em funcionamento: Lapa, Barris, Vasco da Gama, Ogunjá, HGE, Rio Vermelho, Pedrinhas e Cidade Jardim. Em breve, a operação do BRT Salvador entrará em uma nova fase da operação assistida, com a ampliação no horário de funcionamento.