Estação de metrô de Águas Claras é inaugurada; embarque será gratuito até dia 1°

Foi inaugurada nesta terça-feira (26) a estação de metrô de Águas Claras. A obra marca a conclusão do Tramo 3 do Sistema Metroviário Salvador – Lauro de Freitas. O embarque para passageiros será gratuito até o dia 1º de janeiro. Ou seja, quem quiser embarcar pela estação e seguir para qualquer destino da cidade, poderá fazer isso gratuitamente. Caso o cidadão pegue o metrô em outra estação e tenha como destino final o bairro de Águas Claras, ele terá que pagar normalmente pela passagem.

Com a entrega, há amplicação de mais cinco quilômetros na Linha 1 do metrô. Agora, o metrô passa a ter 38 quilômetros de extensão, com as Linhas 1 e 2.