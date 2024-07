LAPÔ FASHION

Estação Nova Lapa reúne mais de 20 brechós em evento de moda sustentável

Entre os dias 8 e 9 de agosto, a Estação Nova Lapa volta a ser palco para a reunião dos principais brechós de Salvador. Trata-se da segunda edição do Lapô Fashion – Second Hand, evento pioneiro na capital baiana que promove uma mistura de moda, sustentabilidade, empreendedorismo e criatividade em um dos lugares mais marcantes da cidade.

Durante os dois dias do evento, no período das 9h às 17h, a Estação vai contar com a presença de 22 brechós divididos em diferentes estruturas no térreo da estação. Será uma oportunidade para as mais de 450 mil pessoas que passam diariamente pelo terminal adquirirem produtos variados a preços a partir de R$ 15.

O evento, que conta com a curadoria da jornalista Paula Magalhães – apresentadora do quadro Garimpô no programa Mosaico Baiano (TV Bahia) – e do produtor de moda Helenildo Amaral, tem a proposta de mostrar para o público que é possível adquirir produtos usados com qualidade e bom estado de conservação, fomentando a sustentabilidade e dando nova utilidade para outras pessoas e por um preço mais acessível. Entre as ofertas terão roupas, calçados, acessórios e outros artigos.