Estação Rodoviária do metrô promove forró para passageiros

A Estação Rodoviária de Metrô promove a partir desta terça-feira (20) um forró para os passageiros. A primeira atração será a banda Frevância a partir das 16h. Já na quarta (21), a banda aGentes do Metrô vai colocar todos os clientes para dançar ao ritmo de grandes sucessos de São João. No local também serão distribuídos brindes.



"Preparamos essas ações para aqueles clientes que não poderão viajar durante o período junino, mas que ainda assim podem aproveitar o clima típico do período. O São João é um ponto forte da cultura nordestina, e o cliente ainda pode aproveitar de forma segura e tranquila um ambiente com mais conforto no metrô durante os festejos", destaca Rodrigo Rainer, gerente de Comunicação, Ouvidoria e Sustentabilidade da CCR Metrô Bahia.