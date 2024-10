VAGAS DE ESTÁGIO

Estado tem mais de 5,5 mil vagas de estágio para estudantes de graduação; veja como se inscrever

Vagas são para 60 diferentes órgãos públicos e as inscrições vão até 23 de outubro

E Elis Freire

Publicado em 9 de outubro de 2024 às 21:47

Estágiaria do Partiu Estágio Crédito: Divulgação

O Partiu Estágio abriu 5.541 vagas destinadas a estudantes universitários de 65 municípios da Bahia que vão poder estagiar em 60 órgãos públicos do Estado. O período de inscrições vai até 23 de outubro e os interessados devem, primeiramente, se matricular na plataforma www.ba.gov.br.

Dentre os órgãos de atuação dos estudantes estão a Secom, as Secretarias da Educação (SEC), da Saúde (Sesab), de Infraestrutura (Seinfra), de Desenvolvimento Rural (SDR), Desenvolvimento Econômico (SDE), Desenvolvimento Urbano (Sedur), superintendências e universidades estaduais.

2.194 das vagas são para capital baiana e 3.347 para municípios do interior do estado e cidades da Região Metropolitana de Salvador (RMS). Os graduandos precisam ter no mínimo 16 anos, residir na Bahia, terem concluído 50% ou mais da carga horária do curso de graduação (presencial, semipresencial ou de Ensino a Distância) e estarem regularmente matriculados em instituição de nível superior com sede no estado.

Além disso, do total das vagas do programa, 10% são destinadas a alunos com deficiência, conforme Lei Federal nº 11.788, de 25 de setembro de 2008. Também são prioridades candidatos inscritos no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal (CadÚnico); estudantes que cursaram o ensino médio em escola pública ou tiveram bolsa integral na rede privada.

Quando selecionados, os estudantes receberão uma mensagem via Whatsapp informando a alteração do seu status no site, onde vão estar os prazos e detalhes para entrega dos documentos. A relação dos candidatos selecionados também ficará disponível no site da Saeb (https://www.ba.gov.br/administracao/).

Entre as atividades da estudante estão: gravações de boletins para rádios do interior, produção de notas e acompanhamento das matérias de rua, feitas pela equipe de reportagem da secretaria.