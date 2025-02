'VALEU A PENA'

Estudante baiano é aprovado em oito faculdades e conta rotina de estudo para cursar Medicina

A rotina intensa do estudante da Mata Escura incluía as aulas no colégio pela manhã, o estágio à tarde e o curso de preparação para o Exame Nacional do Ensino Médio

Alô Alô Bahia

Publicado em 6 de fevereiro de 2025 às 14:13

Estudante baiano faz 980 pontos na redação do Enem e é aprovado em oito faculdades Crédito: Bruno Concha / Secom

Com muito foco e determinação, o estudante Marlon Nery alcançou o sonho de cursar Medicina. Morador da Mata Escura, em Salvador, o jovem de 18 anos se dedicou muito para conseguir a aprovação. A rotina intensa incluía as aulas no colégio pela manhã, o estágio à tarde e o curso de preparação para o Exame Nacional do Ensino Médio, por meio do programa IngreSSAr, à noite. >

Parte dessa conquista veio ao perceber que tirou 980 pontos na redação no Enem do ano passado. Após o resultado do Sistema de Seleção Unificada, no último dia 27, e de algumas instituições particulares, Marlon ficou em êxtase ao ver que foi aprovado em oito instituições de ensino superior: na Universidade Federal do Paraná, na Escola Bahiana de Medicina e Saúde Pública, na Faculdade Zarns, na Universidade Salvador, na Pontifícia Universidade Católica do Paraná, no Centro Universitário UniFTC e na Faculdade Santa Casa.>

“Eu deixei para ver tudo junto. Quando eu vi, disse para mim mesmo: ‘Meu Deus, eu consegui, consegui! Não apenas em uma, mas em todas que eu tentei’. Foi uma surpresa muito grande. Sentir que tudo isso valeu a pena é prazeroso. O recado que eu deixo para quem deseja entrar na universidade é que tudo tem o seu tempo. Eu também tinha essa preocupação de: ‘Se eu não passar o que é que eu faço?’. Mas acreditar na gente é muito importante, acreditar nessa caminhada que a gente está pavimentando também é muito importante, e se esforçar, lógico”, diz.>

Ele conta que desde 2022 começou a se preparar para o Enem, prestando o exame e levando as dúvidas para os profissionais com os quais tinha afinidade. Em 2023, ele ficou sabendo do IngreSSAr e então resolveu fazer parte do programa, iniciando em julho do ano passado e seguindo até novembro. >

“O IngreSSAr foi muito importante nessa minha trajetória acadêmica. Evidentemente, um bom curso pré-vestibular, com profissionais que estejam dispostos a ensinar agregam e muito, mas o vestibulando também precisa estar ali, pronto e ávido”, afirma.>

Aprovado também em Psicologia e Direito, Marlon optou por cursar Medicina, pois é a carreira que desde pequeno sempre admirou e gostou muito e que acredita ter uma relevância muito grande no contexto social em que vive. No entanto, ele não descarta a possibilidade de cursar Direito “por hobby” no futuro.>