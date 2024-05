EDUCAÇÃO QUE TRANSFORMA

Estudante da Uefs passa em doutorado na Inglaterra

Jovem pesquisador vai trabalhar com a proposta de decolonizar o currículo universitário

Da Redação

Publicado em 30 de maio de 2024 às 10:45

Igor dos Santos Mota vai estudar na Inglaterra Crédito: Divulgação

Igor dos Santos Mota, de 24 anos, vai dar um salto na sua formação acadêmica a partir de junho. Formado em Letras com Inglês em 2024, o baiano do Povoado de Bela Vista, município de Cansanção, irá estudar por quatro anos no doutorado em Educação, na cidade de Derby, na Inglaterra.

Egresso da Universidade Estadual de Feira de Santana (Uefs), o pesquisador vai trabalhar com a proposta de decolonizar o currículo universitário. Segundo Igor, não há muitos estudos no campo das políticas linguísticas voltadas para o continente africano e uma das propostas do TCC defendido por ele era incluir novas vozes na conversa. "Enquanto um estudioso das políticas linguísticas educacionais, reconheço que o currículo, seja ele formal ou oculto, é uma política, que serve a interesses sociais, culturais e históricos, de manutenção ou não de um status quo. É fulcral pensar o porquê de nossas referências na academia ainda serem majoritariamente europeias, brancas e cis-hétero-patriarcais", explicou.

Igor foi bolsista de mobilidade acadêmica da Assessoria Especial de Relações Institucionais (Aeri) da Uefs. O jovem ficou um semestre acadêmico em Portugal, onde cursou cinco disciplinas na Universidade do Minho. "Foi uma experiência muito desafiadora, mas única. Academicamente, serviu para me ensinar que a qualidade do nosso ensino público não perde em nada para boas instituições portuguesas. Pessoalmente, durante o intercâmbio pude conhecer novas culturas, falar novas línguas, visitar novos lugares, me conectar com novas pessoas", afirmou.

Igor também participou de programas de ensino, pesquisa e extensão da Uefs, como bolsista e como voluntário. Jovem, nordestino do interior da Bahia e oriundo de universidade pública, ele quer deixar uma contribuição na área de educação. O desejo é transformar a sociedade a partir dos estudos.