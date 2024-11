INSEGURANÇA

Estudante da Ufba é baleada em frente ao campus da Federação

Jovem foi encaminhada para uma unidade de saúde; atividades da universidade permanecem normais

Em nota, a universidade lamentou o ocorrido e afirmou que a jovem foi vítima de uma bala perdida, no ponto de ônibus. "Até o momento, não se sabe a origem da bala que atingiu de raspão a estudante em seu antebraço esquerdo. De acordo com a SSP/BA [Secretaria de Segurança Pública do Estado], não há registro de disparos nas imediações do campus da UFBA", disse. A instituição informou, ainda, que a Administração Central encaminhou um ofício à SSP solicitando o reforço da segurança em volta dos campi na semana passada.