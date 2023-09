Estudante de 11 anos morre de infarto na Bahia um dia após desfile do Sete de Setembro

Um garoto de 11 anos morreu na sexta-feira (8), depois de sofrer um infarto em Itapetinga, sudoeste baiano. Davi Santos Silva participou do desfile do Sete de Setembro na véspera da morte, segundo a prefeitura da cidade.



Em nota, a prefeitura lamentou a morte de Davi, que era aluno do 6º ano do Colégio Otávio Camões. A gestão diz que ele "viveu a emoção de representar a sua escola em um momento de civismo e patriotismo" antes da morte.



"Pode viver toda a reverência a nosso país e pôs em prática alguns dos ensinamentos passados em sala de aula. Mas um mal súbito o tirou do nosso convívio", acrescenta o texto. "Restarão as imagens da sua bonita passagem pela escola, as boas lembranças, os bons momentos e a certeza de que ele deixou marcas inapagáveis entre aqueles que puderam disfrutar da sua convivência".