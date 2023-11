Estudante é agredida com socos após discussão dentro de sala de aula em Salvador

Uma briga entre dois estudantes da rede estadual, um rapaz de 20 anos e uma jovem de 18, em Salvador, foi parar na delegacia manhã de quarta-feira (29) e viralizou na internet. As imagens mostram o momento em que a estudante é agredida com socos dentro da sala de aula de uma escola da rede estadual, no bairro da Liberdade.



O vídeo, que circula nas redes sociais, foi gravado por uma estudante. A jovem, que está sentada sobre da carteira utilizada pelo rapaz, discute com ele. Um funcionário da escola pede que os alunos envolvidos na discussão o acompanhem até a direção.