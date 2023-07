Estudante morta tinha festa de aniversário programada e sonhava ser advogada

Vítima de uma "bala perdida" noite desta sexta-feira (21), em Fazenda Grande 3, a estudante Mary Vitória Moreira Monteiro, 17, faria aniversário no próximo sábado,(29). A adolescente, que morreu na Praça Regina Guimarães, também cultivava o sonho de entrar numa universidade para estudar Direito.



"Estamos todos arrasados. Ela estava empolgada para a festa de aniversário, contava os dias. Já tinha comprado o bolo e a roupa. Foi um choque muito grande pra todos nós. Era uma menina muito determinada, estudiosa, queria muito ser advogada", disse uma prima de Mary Vitória, aluna do 3° ano do Colégio Estadual Rafael Oliveira, em Cajazeira 8.