Estudantes da Uefs se manifestam contra professor suspeito de assédio sexual

Estudantes de Ciências Biológicas da Universidade Estadual de Feira de Santana (Uefs) se reuniram, na manhã desta segunda-feira (11), em frente ao Módulo I da Universidade, em uma manifestação pelo afastamento de um professor suspeito de cometer assédio sexual contra uma estudante. A mobilização teve início às 7h e foi encerrada por volta de 12h.



De acordo com um estudante do departamento, que preferiu não ser identificado, o assédio acontecia dentro da instituição, a partir de incitações de cunhos sexuais pelo professor com as alunas em sala de aula.